Dream Machine Token מחיר היום

מחיר Dream Machine Token (DMT) בזמן אמת היום הוא $ 2.36, עם שינוי של 13.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DMT ל USD הוא $ 2.36 לכל DMT.

Dream Machine Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,114,773, עם היצע במחזור של 897.41K DMT. ב‑24 השעות האחרונות, DMT סחר בין $ 2.1 (נמוך) ל $ 2.35 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 184.79, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.02494659.

ביצועים לטווח קצר, DMT נע ב +0.53% בשעה האחרונה ו +44.49% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 15.26K.

Dream Machine Token (DMT) מידע שוק

שווי שוק $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M נפח (24 שעות) $ 15.26K$ 15.26K $ 15.26K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.35M$ 2.35M $ 2.35M אספקת מחזור 897.41K 897.41K 897.41K אספקה כוללת 995,297.0184232 995,297.0184232 995,297.0184232

שווי השוק הנוכחי של Dream Machine Token הוא $ 2.11M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 15.26K. ההיצע במחזור של DMT הוא 897.41K, עם היצע כולל של 995297.0184232. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.35M.