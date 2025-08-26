DREAM מחיר (DREAM)
DREAM (DREAM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DREAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DREAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01634701, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DREAM השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -6.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של DREAM הוא $ 527.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DREAM הוא 996.90M, עם היצע כולל של 996902801.2922381. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 527.14K.
במהלך היום, השינוי במחיר של DREAMל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDREAM ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDREAM ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DREAMל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-6.07%
|30 ימים
|$ 0
|-37.35%
|60 ימים
|$ 0
|-46.91%
|90 ימים
|$ 0
|--
Dreamcoins is an AI token launcher. Simply input a prompt or upload an image and the platform instantly generates and deploys the token for you - no wallet or ETH required. Dreamcoins is building tools to make token launches as easy as chatting with Claude or ChatGPT. Dreamcoins is the easiest way to launch a token and also allows for anonymous token launches. The platform streamlines the entire token creation process, eliminating technical barriers and complex smart contract interactions. Whether you're an artist wanting to tokenize your work, a community leader looking to launch a social token, or an entrepreneur with a unique concept, Dreamcoins provides the infrastructure to bring your vision to life instantly. With built-in features for customization and automatic smart contract deployment, users can focus on their creative ideas rather than technical implementation. The platform handles all the blockchain complexity behind the scenes, making token launches accessible to everyone.
