DREAM (DREAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01634701$ 0.01634701 $ 0.01634701 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) -6.07% שינוי מחיר (7D) -18.18% שינוי מחיר (7D) -18.18%

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DREAM השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -6.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DREAM (DREAM) מידע שוק

שווי שוק $ 527.14K$ 527.14K $ 527.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 527.14K$ 527.14K $ 527.14K אספקת מחזור 996.90M 996.90M 996.90M אספקה כוללת 996,902,801.2922381 996,902,801.2922381 996,902,801.2922381

