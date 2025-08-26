עוד על DRAGONZ

DRAGONZ סֵמֶל

DRAGONZ מחיר (DRAGONZ)

1 DRAGONZ ל USDמחיר חי:

$0.01466317
$0.01466317$0.01466317
-6.20%1D
USD
DRAGONZ (DRAGONZ) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:21:26 (UTC+8)

DRAGONZ (DRAGONZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-2.74%

-6.27%

-15.08%

-15.08%

DRAGONZ (DRAGONZ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01466317. במהלך 24 השעות האחרונות, DRAGONZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01482725 לבין שיא של $ 0.01567357, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DRAGONZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03076559, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01231304.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DRAGONZ השתנה ב -2.74% במהלך השעה האחרונה, -6.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DRAGONZ (DRAGONZ) מידע שוק

$ 2.97M
$ 2.97M$ 2.97M

--
----

$ 14.83M
$ 14.83M$ 14.83M

200.00M
200.00M 200.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DRAGONZ הוא $ 2.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DRAGONZ הוא 200.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.83M.

DRAGONZ (DRAGONZ) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של DRAGONZל USDהיה $ -0.0009819581508037.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDRAGONZ ל USDהיה . $ -0.0050068288.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDRAGONZ ל USDהיה $ -0.0060191887.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DRAGONZל USDהיה $ -0.00033084928065788.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0009819581508037-6.27%
30 ימים$ -0.0050068288-34.14%
60 ימים$ -0.0060191887-41.04%
90 ימים$ -0.00033084928065788-2.20%

מה זהDRAGONZ (DRAGONZ)

$DRAGONZ is the native utility token of Dragonz Land, a competitive Play-to-Earn card game. The token powers key functions within the game ecosystem, including in-game purchases, seasonal tournament rewards, staking benefits, and governance participation. Players earn $DRAGONZ through performance-based gameplay and progression in the seasonal Trophy Road system. Staking $DRAGONZ unlocks tiered rewards such as exclusive cards, cosmetic enhancements, and passive bonuses. The token is deployed on both the TON and Venom networks, enabling scalable and cross-chain utility for the Dragonz Land economy.

DRAGONZ (DRAGONZ) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

DRAGONZתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DRAGONZ (DRAGONZ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DRAGONZ (DRAGONZ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DRAGONZ.

בדוק את DRAGONZ תחזית המחיר עכשיו‏!

DRAGONZ למטבעות מקומיים

DRAGONZ (DRAGONZ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DRAGONZ (DRAGONZ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DRAGONZ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על DRAGONZ (DRAGONZ)

כמה שווה DRAGONZ (DRAGONZ) היום?
החי DRAGONZהמחיר ב USD הוא 0.01466317 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DRAGONZ ל USD?
המחיר הנוכחי של DRAGONZ ל USD הוא $ 0.01466317. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DRAGONZ?
שווי השוק של DRAGONZ הוא $ 2.97M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DRAGONZ?
ההיצע במחזור של DRAGONZ הוא 200.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DRAGONZ?
‏‏DRAGONZ השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03076559 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DRAGONZ?
DRAGONZ ‏‏רשם מחירATL של 0.01231304 USD.
מהו נפח המסחר של DRAGONZ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DRAGONZ הוא -- USD.
האם DRAGONZ יעלה השנה?
DRAGONZ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DRAGONZ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.