DRAGONZ (DRAGONZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01482725 גבוה 24 שעות $ 0.01567357 שיא כל הזמנים $ 0.03076559 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01231304 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.74% שינוי מחיר (1D) -6.27% שינוי מחיר (7D) -15.08%

DRAGONZ (DRAGONZ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01466317. במהלך 24 השעות האחרונות, DRAGONZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01482725 לבין שיא של $ 0.01567357, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DRAGONZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03076559, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01231304.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DRAGONZ השתנה ב -2.74% במהלך השעה האחרונה, -6.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DRAGONZ (DRAGONZ) מידע שוק

שווי שוק $ 2.97M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.83M אספקת מחזור 200.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DRAGONZ הוא $ 2.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DRAGONZ הוא 200.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.83M.