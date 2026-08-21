DoubleZero Staked SOL מחיר היום

מחיר DoubleZero Staked SOL (DZSOL) בזמן אמת היום הוא $ 95.75, עם שינוי של 4.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DZSOL ל USD הוא $ 95.75 לכל DZSOL.

DoubleZero Staked SOL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,141,314, עם היצע במחזור של 32.79K DZSOL. ב‑24 השעות האחרונות, DZSOL סחר בין $ 91.44 (נמוך) ל $ 96.68 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 887.68, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 7.43.

ביצועים לטווח קצר, DZSOL נע ב -0.21% בשעה האחרונה ו +19.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 310.61.

DoubleZero Staked SOL (DZSOL) מידע שוק

שווי שוק $ 3.14M$ 3.14M $ 3.14M נפח (24 שעות) $ 310.61$ 310.61 $ 310.61 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 64.62M$ 64.62M $ 64.62M אספקת מחזור 32.79K 32.79K 32.79K אספקה כוללת 674,593.741589228 674,593.741589228 674,593.741589228

שווי השוק הנוכחי של DoubleZero Staked SOL הוא $ 3.14M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 310.61. ההיצע במחזור של DZSOL הוא 32.79K, עם היצע כולל של 674593.741589228. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 64.62M.