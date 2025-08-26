DoubleUp (UP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.755983 $ 0.755983 $ 0.755983 24 שעות נמוך $ 0.811799 $ 0.811799 $ 0.811799 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.755983$ 0.755983 $ 0.755983 גבוה 24 שעות $ 0.811799$ 0.811799 $ 0.811799 שיא כל הזמנים $ 1.56$ 1.56 $ 1.56 המחיר הנמוך ביותר $ 0.241032$ 0.241032 $ 0.241032 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.36% שינוי מחיר (1D) -6.87% שינוי מחיר (7D) +1.78% שינוי מחיר (7D) +1.78%

DoubleUp (UP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.755964. במהלך 24 השעות האחרונות, UP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.755983 לבין שיא של $ 0.811799, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.56, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.241032.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UP השתנה ב -1.36% במהלך השעה האחרונה, -6.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DoubleUp (UP) מידע שוק

שווי שוק $ 11.38M$ 11.38M $ 11.38M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 75.87M$ 75.87M $ 75.87M אספקת מחזור 15.00M 15.00M 15.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DoubleUp הוא $ 11.38M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UP הוא 15.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 75.87M.