DOS Network סֵמֶל

DOS Network מחיר (DOS)

לא רשום

1 DOS ל USDמחיר חי:

$0.00024924
$0.00024924$0.00024924
0.00%1D
USD
DOS Network (DOS) טבלת מחירים חיה
DOS Network (DOS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.388179
$ 0.388179$ 0.388179

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.41%

-1.41%

DOS Network (DOS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.388179, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DOS Network (DOS) מידע שוק

$ 32.91K
$ 32.91K$ 32.91K

--
----

$ 249.24K
$ 249.24K$ 249.24K

132.04M
132.04M 132.04M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DOS Network הוא $ 32.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOS הוא 132.04M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 249.24K.

DOS Network (DOS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של DOS Networkל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDOS Network ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDOS Network ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DOS Networkל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+3.82%
60 ימים$ 0-3.47%
90 ימים$ 0--

מה זהDOS Network (DOS)

DOS Network - A Decentralized Oracle Service supporting multiple heterogeneous blockchains. DOS Network brings real word data, event and computation power to smart contract in a secure, reliable, efficient and scalable way.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

DOS Network (DOS) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

DOS Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DOS Network (DOS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DOS Network (DOS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DOS Network.

בדוק את DOS Network תחזית המחיר עכשיו‏!

DOS למטבעות מקומיים

DOS Network (DOS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DOS Network (DOS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DOS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על DOS Network (DOS)

כמה שווה DOS Network (DOS) היום?
החי DOSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DOS ל USD?
המחיר הנוכחי של DOS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DOS Network?
שווי השוק של DOS הוא $ 32.91K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DOS?
ההיצע במחזור של DOS הוא 132.04M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DOS?
‏‏DOS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.388179 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DOS?
DOS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DOS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DOS הוא -- USD.
האם DOS יעלה השנה?
DOS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DOS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.