Dope מחיר היום

מחיר Dope (DOPE) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 1.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOPE ל USD הוא -- לכל DOPE.

Dope כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,169.28, עם היצע במחזור של 420.69T DOPE. ב‑24 השעות האחרונות, DOPE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DOPE נע ב -- בשעה האחרונה ו -18.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dope (DOPE) מידע שוק

שווי שוק $ 7.17K$ 7.17K $ 7.17K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.17K$ 7.17K $ 7.17K אספקת מחזור 420.69T 420.69T 420.69T אספקה כוללת 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dope הוא $ 7.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOPE הוא 420.69T, עם היצע כולל של 420690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.17K.