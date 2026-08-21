Donkey מחיר היום

מחיר Donkey (DONKEY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 34.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DONKEY ל USD הוא $ 0 לכל DONKEY.

Donkey כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 257,643, עם היצע במחזור של 1.00B DONKEY. ב‑24 השעות האחרונות, DONKEY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.074134, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DONKEY נע ב +1.05% בשעה האחרונה ו +39.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 37.50K.

Donkey (DONKEY) מידע שוק

שווי שוק $ 257.64K$ 257.64K $ 257.64K נפח (24 שעות) $ 37.50K$ 37.50K $ 37.50K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 257.64K$ 257.64K $ 257.64K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Donkey הוא $ 257.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 37.50K. ההיצע במחזור של DONKEY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 257.64K.