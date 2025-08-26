Dongo AI (DONGO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.075996$ 0.075996 $ 0.075996 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.04% שינוי מחיר (7D) +2.36% שינוי מחיר (7D) +2.36%

Dongo AI (DONGO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DONGO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DONGOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.075996, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DONGO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dongo AI (DONGO) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 136.33K$ 136.33K $ 136.33K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dongo AI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DONGO הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 136.33K.