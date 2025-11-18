Domi מחיר היום

מחיר Domi (DOMI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00212379, עם שינוי של 9.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOMI ל USD הוא $ 0.00212379 לכל DOMI.

Domi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 977,148, עם היצע במחזור של 460.00M DOMI. ב‑24 השעות האחרונות, DOMI סחר בין $ 0.00208492 (נמוך) ל $ 0.00233583 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.407925, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00208492.

ביצועים לטווח קצר, DOMI נע ב +0.14% בשעה האחרונה ו -30.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Domi (DOMI) מידע שוק

שווי שוק $ 977.15K$ 977.15K $ 977.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M אספקת מחזור 460.00M 460.00M 460.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Domi הוא $ 977.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOMI הוא 460.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.12M.