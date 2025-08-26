עוד על DOLA

Dolphin Agent (DOLA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:22:36 (UTC+8)

Dolphin Agent (DOLA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00420661
$ 0.00420661$ 0.00420661

$ 0
$ 0$ 0

+1.19%

-3.24%

-15.10%

-15.10%

Dolphin Agent (DOLA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOLA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOLAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00420661, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOLA השתנה ב +1.19% במהלך השעה האחרונה, -3.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dolphin Agent (DOLA) מידע שוק

$ 15.17K
$ 15.17K$ 15.17K

--
----

$ 15.17K
$ 15.17K$ 15.17K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dolphin Agent הוא $ 15.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOLA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.17K.

Dolphin Agent (DOLA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Dolphin Agentל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDolphin Agent ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDolphin Agent ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dolphin Agentל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.24%
30 ימים$ 0-22.79%
60 ימים$ 0+7.98%
90 ימים$ 0--

מה זהDolphin Agent (DOLA)

Dolphin Agent leverages the power of AI with a continuously updated training model and the inherent transparency of blockchain to develop a robust and democratic project framework. By democratizing the AI development process and lowering the barriers to entry found in traditional systems, Dolphin Agent ensures equal access for individuals, businesses, and communities to co-create the future of AI.

Dolphin Agent (DOLA) משאב

האתר הרשמי

Dolphin Agentתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dolphin Agent (DOLA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dolphin Agent (DOLA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dolphin Agent.

בדוק את Dolphin Agent תחזית המחיר עכשיו‏!

DOLA למטבעות מקומיים

Dolphin Agent (DOLA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dolphin Agent (DOLA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DOLA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dolphin Agent (DOLA)

כמה שווה Dolphin Agent (DOLA) היום?
החי DOLAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DOLA ל USD?
המחיר הנוכחי של DOLA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dolphin Agent?
שווי השוק של DOLA הוא $ 15.17K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DOLA?
ההיצע במחזור של DOLA הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DOLA?
‏‏DOLA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00420661 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DOLA?
DOLA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DOLA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DOLA הוא -- USD.
האם DOLA יעלה השנה?
DOLA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DOLA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:22:36 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.