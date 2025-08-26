Dolphin Agent (DOLA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00420661$ 0.00420661 $ 0.00420661 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.19% שינוי מחיר (1D) -3.24% שינוי מחיר (7D) -15.10% שינוי מחיר (7D) -15.10%

Dolphin Agent (DOLA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOLA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOLAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00420661, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOLA השתנה ב +1.19% במהלך השעה האחרונה, -3.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dolphin Agent (DOLA) מידע שוק

שווי שוק $ 15.17K$ 15.17K $ 15.17K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.17K$ 15.17K $ 15.17K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dolphin Agent הוא $ 15.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOLA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.17K.