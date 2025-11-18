Dollar Cost Average מחיר היום

מחיר Dollar Cost Average (DCA) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 26.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DCA ל USD הוא -- לכל DCA.

Dollar Cost Average כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 268,120, עם היצע במחזור של 999.99M DCA. ב‑24 השעות האחרונות, DCA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00301457, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DCA נע ב +0.51% בשעה האחרונה ו -54.82% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dollar Cost Average (DCA) מידע שוק

שווי שוק $ 268.12K$ 268.12K $ 268.12K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 268.12K$ 268.12K $ 268.12K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,990,928.270062 999,990,928.270062 999,990,928.270062

שווי השוק הנוכחי של Dollar Cost Average הוא $ 268.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DCA הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999990928.270062. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 268.12K.