Dollar (DOLLAR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00015652 גבוה 24 שעות $ 0.00017939 שיא כל הזמנים $ 0.00730902 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00007914 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.27% שינוי מחיר (1D) -8.19% שינוי מחיר (7D) -3.77%

Dollar (DOLLAR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00015958. במהלך 24 השעות האחרונות, DOLLAR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00015652 לבין שיא של $ 0.00017939, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOLLARהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00730902, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00007914.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOLLAR השתנה ב +1.27% במהלך השעה האחרונה, -8.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dollar (DOLLAR) מידע שוק

שווי שוק $ 159.04K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 159.04K אספקת מחזור 996.30M אספקה כוללת 996,299,742.671197

שווי השוק הנוכחי של Dollar הוא $ 159.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOLLAR הוא 996.30M, עם היצע כולל של 996299742.671197. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 159.04K.