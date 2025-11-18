Dogstock מחיר היום

מחיר Dogstock (DSTOCK) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 1.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DSTOCK ל USD הוא -- לכל DSTOCK.

Dogstock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 42,346, עם היצע במחזור של 999.32B DSTOCK. ב‑24 השעות האחרונות, DSTOCK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00000366, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DSTOCK נע ב +0.14% בשעה האחרונה ו -26.31% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dogstock (DSTOCK) מידע שוק

שווי שוק $ 42.35K$ 42.35K $ 42.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.35K$ 42.35K $ 42.35K אספקת מחזור 999.32B 999.32B 999.32B אספקה כוללת 999,319,069,137.1791 999,319,069,137.1791 999,319,069,137.1791

שווי השוק הנוכחי של Dogstock הוא $ 42.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DSTOCK הוא 999.32B, עם היצע כולל של 999319069137.1791. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.35K.