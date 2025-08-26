Dogsheetcoin (DOGSHEET) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00326356$ 0.00326356 $ 0.00326356 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.61% שינוי מחיר (1D) -7.06% שינוי מחיר (7D) +2.93% שינוי מחיר (7D) +2.93%

Dogsheetcoin (DOGSHEET) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOGSHEET נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOGSHEETהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00326356, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOGSHEET השתנה ב +0.61% במהלך השעה האחרונה, -7.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.93% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dogsheetcoin (DOGSHEET) מידע שוק

שווי שוק $ 14.90K$ 14.90K $ 14.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.90K$ 14.90K $ 14.90K אספקת מחזור 997.80M 997.80M 997.80M אספקה כוללת 997,804,214.277058 997,804,214.277058 997,804,214.277058

שווי השוק הנוכחי של Dogsheetcoin הוא $ 14.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOGSHEET הוא 997.80M, עם היצע כולל של 997804214.277058. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.90K.