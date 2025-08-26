DogLibre (DOGL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -2.18% שינוי מחיר (7D) +3.01%

DogLibre (DOGL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOGL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOGLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOGL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DogLibre (DOGL) מידע שוק

שווי שוק $ 159.67K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.60M אספקת מחזור 22.18T אספקה כוללת 499,433,333,333,334.0

שווי השוק הנוכחי של DogLibre הוא $ 159.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOGL הוא 22.18T, עם היצע כולל של 499433333333334.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.60M.