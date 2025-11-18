DOGFART מחיר היום

מחיר DOGFART (DOGFART) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000012, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOGFART ל USD הוא $ 0.0000012 לכל DOGFART.

DOGFART כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 59,379, עם היצע במחזור של 49.36B DOGFART. ב‑24 השעות האחרונות, DOGFART סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00000979, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000119.

ביצועים לטווח קצר, DOGFART נע ב -- בשעה האחרונה ו -12.90% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DOGFART (DOGFART) מידע שוק

שווי שוק $ 59.38K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 59.38K
אספקת מחזור 49.36B
אספקה כוללת 49,362,000,000.0

