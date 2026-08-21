DogeVerse מחיר היום

מחיר DogeVerse (DOGEVERSE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 15.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOGEVERSE ל USD הוא $ 0 לכל DOGEVERSE.

DogeVerse כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 355,530, עם היצע במחזור של 200.00B DOGEVERSE. ב‑24 השעות האחרונות, DOGEVERSE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DOGEVERSE נע ב +1.12% בשעה האחרונה ו +23.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DogeVerse (DOGEVERSE) מידע שוק

שווי שוק $ 355.53K$ 355.53K $ 355.53K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 355.53K$ 355.53K $ 355.53K אספקת מחזור 200.00B 200.00B 200.00B אספקה כוללת 200,000,000,000.0 200,000,000,000.0 200,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DogeVerse הוא $ 355.53K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOGEVERSE הוא 200.00B, עם היצע כולל של 200000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 355.53K.