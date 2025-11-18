Dogenarii מחיר היום

מחיר Dogenarii (DOGENARII) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001829, עם שינוי של 4.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOGENARII ל USD הוא $ 0.00001829 לכל DOGENARII.

Dogenarii כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,287.85, עם היצע במחזור של 1.00B DOGENARII. ב‑24 השעות האחרונות, DOGENARII סחר בין $ 0.00001741 (נמוך) ל $ 0.00001856 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00279694, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00001675.

ביצועים לטווח קצר, DOGENARII נע ב -0.17% בשעה האחרונה ו -31.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dogenarii (DOGENARII) מידע שוק

שווי שוק $ 18.29K$ 18.29K $ 18.29K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.29K$ 18.29K $ 18.29K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dogenarii הוא $ 18.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOGENARII הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.29K.