Dogecast (DOGECAST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.04429087$ 0.04429087 $ 0.04429087 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.33% שינוי מחיר (1D) -9.82% שינוי מחיר (7D) +14.12% שינוי מחיר (7D) +14.12%

Dogecast (DOGECAST) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOGECAST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOGECASTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04429087, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOGECAST השתנה ב -1.33% במהלך השעה האחרונה, -9.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dogecast (DOGECAST) מידע שוק

שווי שוק $ 106.25K$ 106.25K $ 106.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 106.25K$ 106.25K $ 106.25K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dogecast הוא $ 106.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOGECAST הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 106.25K.