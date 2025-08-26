Doge Caucus (DOGECAUCUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 4.58$ 4.58 $ 4.58 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01271748$ 0.01271748 $ 0.01271748 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +13.76% שינוי מחיר (7D) +13.76%

Doge Caucus (DOGECAUCUS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03558185. במהלך 24 השעות האחרונות, DOGECAUCUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOGECAUCUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.58, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01271748.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOGECAUCUS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Doge Caucus (DOGECAUCUS) מידע שוק

שווי שוק $ 35.58K$ 35.58K $ 35.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.58K$ 35.58K $ 35.58K אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M אספקה כוללת 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Doge Caucus הוא $ 35.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOGECAUCUS הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.58K.