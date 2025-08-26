עוד על DOGECAUCUS

Doge Caucus סֵמֶל

Doge Caucus מחיר (DOGECAUCUS)

לא רשום

1 DOGECAUCUS ל USDמחיר חי:

$0.03558185
0.00%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Doge Caucus (DOGECAUCUS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:15:12 (UTC+8)

Doge Caucus (DOGECAUCUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0
$ 4.58
$ 0.01271748
--

--

+13.76%

+13.76%

Doge Caucus (DOGECAUCUS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03558185. במהלך 24 השעות האחרונות, DOGECAUCUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOGECAUCUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.58, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01271748.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOGECAUCUS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Doge Caucus (DOGECAUCUS) מידע שוק

$ 35.58K
--
$ 35.58K
1.00M
1,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Doge Caucus הוא $ 35.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOGECAUCUS הוא 1.00M, עם היצע כולל של 1000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.58K.

Doge Caucus (DOGECAUCUS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Doge Caucusל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDoge Caucus ל USDהיה . $ +0.0063259298.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDoge Caucus ל USDהיה $ +0.0340166400.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Doge Caucusל USDהיה $ +0.011729186413598698.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0063259298+17.78%
60 ימים$ +0.0340166400+95.60%
90 ימים$ +0.011729186413598698+49.17%

מה זהDoge Caucus (DOGECAUCUS)

The Bipartisan House DOGE Caucus will lead the partnership between Congress and President Trump’s Department of Government Efficiency (DOGE). The nation expects sweeping common-sense reform, and the DOGE Caucus will pave the way for the House of Representatives to streamline government operations and to save taxpayer money. In an unexpected twist of fate, a new type of political movement emerged from Capitol Hill. Enter Doge Caucus, the satirical yet powerful fusion of memes and government efficiency. Inspired by the fictional partnership between Congress and the Department of Government Efficiency (DOGE), this project channels the energy of humor, community, and the meme economy to deliver something truly extraordinary. Whether you're here for the laughs, the memes, or the mission, Doge Caucus represents the intersection of crypto culture and political satire, all wrapped up in one unforgettable project.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Doge Caucus (DOGECAUCUS) משאב

האתר הרשמי

Doge Caucusתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Doge Caucus (DOGECAUCUS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Doge Caucus (DOGECAUCUS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Doge Caucus.

בדוק את Doge Caucus תחזית המחיר עכשיו‏!

DOGECAUCUS למטבעות מקומיים

Doge Caucus (DOGECAUCUS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Doge Caucus (DOGECAUCUS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DOGECAUCUS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Doge Caucus (DOGECAUCUS)

כמה שווה Doge Caucus (DOGECAUCUS) היום?
החי DOGECAUCUSהמחיר ב USD הוא 0.03558185 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DOGECAUCUS ל USD?
המחיר הנוכחי של DOGECAUCUS ל USD הוא $ 0.03558185. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Doge Caucus?
שווי השוק של DOGECAUCUS הוא $ 35.58K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DOGECAUCUS?
ההיצע במחזור של DOGECAUCUS הוא 1.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DOGECAUCUS?
‏‏DOGECAUCUS השיג מחיר שיא (ATH) של 4.58 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DOGECAUCUS?
DOGECAUCUS ‏‏רשם מחירATL של 0.01271748 USD.
מהו נפח המסחר של DOGECAUCUS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DOGECAUCUS הוא -- USD.
האם DOGECAUCUS יעלה השנה?
DOGECAUCUS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DOGECAUCUS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
