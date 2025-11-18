Doge Base מחיר היום

מחיר Doge Base (DOGEBASE) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 7.64% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOGEBASE ל USD הוא -- לכל DOGEBASE.

Doge Base כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 54,032, עם היצע במחזור של 1.00B DOGEBASE. ב‑24 השעות האחרונות, DOGEBASE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00162698, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DOGEBASE נע ב +0.68% בשעה האחרונה ו -18.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Doge Base (DOGEBASE) מידע שוק

שווי שוק $ 54.03K$ 54.03K $ 54.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 54.03K$ 54.03K $ 54.03K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

