Dobermann מחיר היום

מחיר Dobermann (DOBERMANN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOBERMANN ל USD הוא $ 0 לכל DOBERMANN.

Dobermann כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 406,843, עם היצע במחזור של 999.90M DOBERMANN. ב‑24 השעות האחרונות, DOBERMANN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DOBERMANN נע ב +1.40% בשעה האחרונה ו +63.69% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.93K.

Dobermann (DOBERMANN) מידע שוק

שווי שוק $ 406.84K$ 406.84K $ 406.84K נפח (24 שעות) $ 1.93K$ 1.93K $ 1.93K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 406.84K$ 406.84K $ 406.84K אספקת מחזור 999.90M 999.90M 999.90M אספקה כוללת 999,904,787.2610086 999,904,787.2610086 999,904,787.2610086

שווי השוק הנוכחי של Dobermann הוא $ 406.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.93K. ההיצע במחזור של DOBERMANN הוא 999.90M, עם היצע כולל של 999904787.2610086. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 406.84K.