DNA Token סֵמֶל

DNA Token מחיר (DNA)

לא רשום

1 DNA ל USDמחיר חי:

--
----
-8.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
DNA Token (DNA) טבלת מחירים חיה
DNA Token (DNA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.83%

-6.33%

-1.76%

-1.76%

DNA Token (DNA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DNA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DNAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DNA השתנה ב +0.83% במהלך השעה האחרונה, -6.33% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DNA Token (DNA) מידע שוק

$ 506.51K
$ 506.51K$ 506.51K

--
----

$ 509.56K
$ 509.56K$ 509.56K

416.20B
416.20B 416.20B

418,713,701,776.4198
418,713,701,776.4198 418,713,701,776.4198

שווי השוק הנוכחי של DNA Token הוא $ 506.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DNA הוא 416.20B, עם היצע כולל של 418713701776.4198. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 509.56K.

DNA Token (DNA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של DNA Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDNA Token ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDNA Token ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DNA Tokenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.33%
30 ימים$ 0+2.69%
60 ימים$ 0+18.70%
90 ימים$ 0--

מה זהDNA Token (DNA)

DNA Token is an innovative ERC20 token deployed on the World Chain, designed to mirror the evolution of human societies in the digital currency landscape. Just as humanity evolved from simple foragers to complex societies, the DNA Token aims to revolutionize the crypto space by fostering community growth and engagement through a unique referral and reward system. Incorporating World ID technology, DNA Token ensures that its users are verified as real humans, contributing to a more secure and trustworthy ecosystem. The project is focused on offering a sophisticated way for individuals to participate in the crypto market, while promoting organic growth through community-driven initiatives. By leveraging the power of Ethereum’s ERC20 standard and the scalability of World Chain, DNA Token aims to provide a seamless and secure experience for users. The project emphasizes decentralization, community involvement, and real-world human verification, offering a unique approach to digital currency adoption and growth in the crypto space.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

DNA Token (DNA) משאב

האתר הרשמי

DNA Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DNA Token (DNA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DNA Token (DNA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DNA Token.

בדוק את DNA Token תחזית המחיר עכשיו‏!

DNA למטבעות מקומיים

DNA Token (DNA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DNA Token (DNA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DNA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על DNA Token (DNA)

כמה שווה DNA Token (DNA) היום?
החי DNAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DNA ל USD?
המחיר הנוכחי של DNA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DNA Token?
שווי השוק של DNA הוא $ 506.51K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DNA?
ההיצע במחזור של DNA הוא 416.20B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DNA?
‏‏DNA השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DNA?
DNA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DNA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DNA הוא -- USD.
האם DNA יעלה השנה?
DNA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DNA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
DNA Token (DNA) עדכונים חשובים מהתעשייה

