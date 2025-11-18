DLMM מחיר היום

מחיר DLMM (DLMM) בזמן אמת היום הוא $ 0.00042727, עם שינוי של 4.74% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DLMM ל USD הוא $ 0.00042727 לכל DLMM.

DLMM כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 327,523, עם היצע במחזור של 766.53M DLMM. ב‑24 השעות האחרונות, DLMM סחר בין $ 0.00040338 (נמוך) ל $ 0.00045407 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00177886, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00007724.

ביצועים לטווח קצר, DLMM נע ב +0.52% בשעה האחרונה ו -27.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DLMM (DLMM) מידע שוק

שווי שוק $ 327.52K$ 327.52K $ 327.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 368.97K$ 368.97K $ 368.97K אספקת מחזור 766.53M 766.53M 766.53M אספקה כוללת 863,530,307.104225 863,530,307.104225 863,530,307.104225

שווי השוק הנוכחי של DLMM הוא $ 327.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DLMM הוא 766.53M, עם היצע כולל של 863530307.104225. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 368.97K.