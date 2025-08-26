Djed (DJED) מידע על מחיר (USD)

Djed (DJED) המחיר בזמן אמת של הוא $0.990916. במהלך 24 השעות האחרונות, DJED נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.979559 לבין שיא של $ 1.02, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DJEDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.28, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.725782.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DJED השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -0.44% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.90% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Djed (DJED) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Djed הוא $ 3.98M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DJED הוא 4.02M, עם היצע כולל של 4019107.3. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.98M.