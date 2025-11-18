DiviSwap מחיר היום

מחיר DiviSwap (DSWAP) בזמן אמת היום הוא $ 0.116073, עם שינוי של 1.81% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DSWAP ל USD הוא $ 0.116073 לכל DSWAP.

DiviSwap כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,100, עם היצע במחזור של 233.47K DSWAP. ב‑24 השעות האחרונות, DSWAP סחר בין $ 0.113251 (נמוך) ל $ 0.11913 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.189789, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.083572.

ביצועים לטווח קצר, DSWAP נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -9.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DiviSwap (DSWAP) מידע שוק

שווי שוק $ 27.10K$ 27.10K $ 27.10K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 71.04K$ 71.04K $ 71.04K אספקת מחזור 233.47K 233.47K 233.47K אספקה כוללת 612,059.0 612,059.0 612,059.0

שווי השוק הנוכחי של DiviSwap הוא $ 27.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DSWAP הוא 233.47K, עם היצע כולל של 612059.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 71.04K.