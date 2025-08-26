Dimes (DIME) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) -20.27% שינוי מחיר (7D) -31.53% שינוי מחיר (7D) -31.53%

Dimes (DIME) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DIME נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DIMEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DIME השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -20.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-31.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dimes (DIME) מידע שוק

שווי שוק $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dimes הוא $ 1.22M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DIME הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.22M.