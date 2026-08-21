Dill מחיר היום

מחיר Dill (DL) בזמן אמת היום הוא $ 0.001694, עם שינוי של 0.63% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DL ל USD הוא $ 0.001694 לכל DL.

Dill כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,007,396, עם היצע במחזור של 1.19B DL. ב‑24 השעות האחרונות, DL סחר בין $ 0.00168077 (נמוך) ל $ 0.00178136 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0176081, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00168077.

ביצועים לטווח קצר, DL נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -9.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 44.01K.

Dill (DL) מידע שוק

שווי שוק $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M נפח (24 שעות) $ 44.01K$ 44.01K $ 44.01K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.16M$ 10.16M $ 10.16M אספקת מחזור 1.19B 1.19B 1.19B אספקה כוללת 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dill הוא $ 2.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 44.01K. ההיצע במחזור של DL הוא 1.19B, עם היצע כולל של 6000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.16M.