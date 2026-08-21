Digital Metals מחיר היום

מחיר Digital Metals (METALS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ METALS ל USD הוא $ 0 לכל METALS.

Digital Metals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,978.67, עם היצע במחזור של 549.22M METALS. ב‑24 השעות האחרונות, METALS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00281992, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, METALS נע ב -0.17% בשעה האחרונה ו +16.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Digital Metals (METALS) מידע שוק

שווי שוק $ 12.98K$ 12.98K $ 12.98K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.98K$ 12.98K $ 12.98K אספקת מחזור 549.22M 549.22M 549.22M אספקה כוללת 549,220,593.079885 549,220,593.079885 549,220,593.079885

שווי השוק הנוכחי של Digital Metals הוא $ 12.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של METALS הוא 549.22M, עם היצע כולל של 549220593.079885. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.98K.