Diamond סֵמֶל

Diamond מחיר (DMD)

לא רשום

1 DMD ל USDמחיר חי:

$2.71
$2.71$2.71
-1.90%1D
mexc
USD
Diamond (DMD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:10:10 (UTC+8)

Diamond (DMD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 2.71
$ 2.71$ 2.71
24 שעות נמוך
$ 2.8
$ 2.8$ 2.8
גבוה 24 שעות

$ 2.71
$ 2.71$ 2.71

$ 2.8
$ 2.8$ 2.8

$ 33.58
$ 33.58$ 33.58

$ 0.055845
$ 0.055845$ 0.055845

-0.61%

-2.06%

-12.71%

-12.71%

Diamond (DMD) המחיר בזמן אמת של הוא $2.71. במהלך 24 השעות האחרונות, DMD נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.71 לבין שיא של $ 2.8, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DMDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 33.58, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.055845.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DMD השתנה ב -0.61% במהלך השעה האחרונה, -2.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.71% ב-7 הימים האחרונים.

Diamond (DMD) מידע שוק

$ 10.49M
$ 10.49M$ 10.49M

--
----

$ 11.86M
$ 11.86M$ 11.86M

3.88M
3.88M 3.88M

4,380,000.0
4,380,000.0 4,380,000.0

שווי השוק הנוכחי של Diamond הוא $ 10.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DMD הוא 3.88M, עם היצע כולל של 4380000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.86M.

Diamond (DMD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Diamondל USDהיה $ -0.057200353865103.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDiamond ל USDהיה . $ +0.5036236900.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDiamond ל USDהיה $ +0.9563690270.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Diamondל USDהיה $ +0.240087922027531.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.057200353865103-2.06%
30 ימים$ +0.5036236900+18.58%
60 ימים$ +0.9563690270+35.29%
90 ימים$ +0.240087922027531+9.72%

מה זהDiamond (DMD)

Founded in 2013, DMD Diamond is constantly evolving and upgrading to new market conditions. Its 2021 upgrade — DMD v4 — features true decentralization, on-chain governance, fast transaction times, low fees, low carbon footprint, security, interoperability, and smart contracts deployment. DMD v4 utilizes the world’s first blockchain with a cooperative HBBFT consensus supplemented by a dPOS-based validator election. On top of that, DMD v4 is the first blockchain to implement a sustainable and endless reward mechanic with a low max finite supply of just 4.38 million coins.

Diamond (DMD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Diamond (DMD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DMD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Diamond (DMD)

כמה שווה Diamond (DMD) היום?
החי DMDהמחיר ב USD הוא 2.71 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DMD ל USD?
המחיר הנוכחי של DMD ל USD הוא $ 2.71. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Diamond?
שווי השוק של DMD הוא $ 10.49M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DMD?
ההיצע במחזור של DMD הוא 3.88M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DMD?
‏‏DMD השיג מחיר שיא (ATH) של 33.58 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DMD?
DMD ‏‏רשם מחירATL של 0.055845 USD.
מהו נפח המסחר של DMD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DMD הוא -- USD.
האם DMD יעלה השנה?
DMD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DMD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
