Diamond (DMD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 2.71 $ 2.71 $ 2.71 24 שעות נמוך $ 2.8 $ 2.8 $ 2.8 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 2.71$ 2.71 $ 2.71 גבוה 24 שעות $ 2.8$ 2.8 $ 2.8 שיא כל הזמנים $ 33.58$ 33.58 $ 33.58 המחיר הנמוך ביותר $ 0.055845$ 0.055845 $ 0.055845 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.61% שינוי מחיר (1D) -2.06% שינוי מחיר (7D) -12.71% שינוי מחיר (7D) -12.71%

Diamond (DMD) המחיר בזמן אמת של הוא $2.71. במהלך 24 השעות האחרונות, DMD נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.71 לבין שיא של $ 2.8, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DMDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 33.58, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.055845.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DMD השתנה ב -0.61% במהלך השעה האחרונה, -2.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Diamond (DMD) מידע שוק

שווי שוק $ 10.49M$ 10.49M $ 10.49M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.86M$ 11.86M $ 11.86M אספקת מחזור 3.88M 3.88M 3.88M אספקה כוללת 4,380,000.0 4,380,000.0 4,380,000.0

שווי השוק הנוכחי של Diamond הוא $ 10.49M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DMD הוא 3.88M, עם היצע כולל של 4380000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.86M.