Dialectic USD Vault מחיר היום

מחיר Dialectic USD Vault (DUSD) בזמן אמת היום הוא $ 1.005, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DUSD ל USD הוא $ 1.005 לכל DUSD.

Dialectic USD Vault כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 55,664,318, עם היצע במחזור של 55.38M DUSD. ב‑24 השעות האחרונות, DUSD סחר בין $ 1.005 (נמוך) ל $ 1.005 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.008, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.999002.

ביצועים לטווח קצר, DUSD נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +0.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dialectic USD Vault (DUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 55.66M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 55.66M אספקת מחזור 55.38M אספקה כוללת 55,384,382.11821973

שווי השוק הנוכחי של Dialectic USD Vault הוא $ 55.66M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DUSD הוא 55.38M, עם היצע כולל של 55384382.11821973. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.66M.