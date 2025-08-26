DEXTER (DEXTER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00156075 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.25% שינוי מחיר (1D) -4.66% שינוי מחיר (7D) +4.41%

DEXTER (DEXTER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DEXTER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEXTERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00156075, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEXTER השתנה ב +0.25% במהלך השעה האחרונה, -4.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DEXTER (DEXTER) מידע שוק

שווי שוק $ 8.17K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.17K אספקת מחזור 999.52M אספקה כוללת 999,523,754.631537

שווי השוק הנוכחי של DEXTER הוא $ 8.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEXTER הוא 999.52M, עם היצע כולל של 999523754.631537. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.17K.