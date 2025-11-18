DeVoid מחיר היום

מחיר DeVoid (DVD) בזמן אמת היום הוא $ 0.00013344, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DVD ל USD הוא $ 0.00013344 לכל DVD.

DeVoid כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 66,721, עם היצע במחזור של 500.00M DVD. ב‑24 השעות האחרונות, DVD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00113122, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0001198.

ביצועים לטווח קצר, DVD נע ב -- בשעה האחרונה ו -22.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

DeVoid (DVD) מידע שוק

שווי שוק $ 66.72K$ 66.72K $ 66.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 133.44K$ 133.44K $ 133.44K אספקת מחזור 500.00M 500.00M 500.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DeVoid הוא $ 66.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DVD הוא 500.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 133.44K.