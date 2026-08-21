DERP מחיר היום

מחיר DERP (DERP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 57.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DERP ל USD הוא $ 0 לכל DERP.

DERP כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 219,777, עם היצע במחזור של 947.37M DERP. ב‑24 השעות האחרונות, DERP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00243099, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DERP נע ב +0.40% בשעה האחרונה ו -56.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 71.90K.

DERP (DERP) מידע שוק

שווי שוק $ 219.78K$ 219.78K $ 219.78K נפח (24 שעות) $ 71.90K$ 71.90K $ 71.90K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M אספקת מחזור 947.37M 947.37M 947.37M אספקה כוללת 4,444,000,000.0 4,444,000,000.0 4,444,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DERP הוא $ 219.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 71.90K. ההיצע במחזור של DERP הוא 947.37M, עם היצע כולל של 4444000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.03M.