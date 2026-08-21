Depinsim מחיר היום

מחיר Depinsim (ESIM) בזמן אמת היום הוא $ 0.0232401, עם שינוי של 4.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ESIM ל USD הוא $ 0.0232401 לכל ESIM.

Depinsim כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,125,791, עם היצע במחזור של 134.50M ESIM. ב‑24 השעות האחרונות, ESIM סחר בין $ 0.02292471 (נמוך) ל $ 0.02464698 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.144218, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00300367.

ביצועים לטווח קצר, ESIM נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -21.46% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 438.16K.

Depinsim (ESIM) מידע שוק

שווי שוק $ 3.13M$ 3.13M $ 3.13M נפח (24 שעות) $ 438.16K$ 438.16K $ 438.16K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.24M$ 23.24M $ 23.24M אספקת מחזור 134.50M 134.50M 134.50M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Depinsim הוא $ 3.13M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 438.16K. ההיצע במחזור של ESIM הוא 134.50M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.24M.