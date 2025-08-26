Delphy (DPY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0059028 $ 0.0059028 $ 0.0059028 24 שעות נמוך $ 0.00746318 $ 0.00746318 $ 0.00746318 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0059028$ 0.0059028 $ 0.0059028 גבוה 24 שעות $ 0.00746318$ 0.00746318 $ 0.00746318 שיא כל הזמנים $ 4.88$ 4.88 $ 4.88 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.66% שינוי מחיר (1D) -20.87% שינוי מחיר (7D) +8.84% שינוי מחיר (7D) +8.84%

Delphy (DPY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00587347. במהלך 24 השעות האחרונות, DPY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0059028 לבין שיא של $ 0.00746318, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DPYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.88, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DPY השתנה ב -0.66% במהלך השעה האחרונה, -20.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Delphy (DPY) מידע שוק

שווי שוק $ 357.72K$ 357.72K $ 357.72K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 587.35K$ 587.35K $ 587.35K אספקת מחזור 60.90M 60.90M 60.90M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Delphy הוא $ 357.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DPY הוא 60.90M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 587.35K.