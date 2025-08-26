Dekopon (DEKOPON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00151409$ 0.00151409 $ 0.00151409 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.39% שינוי מחיר (7D) +6.47% שינוי מחיר (7D) +6.47%

Dekopon (DEKOPON) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DEKOPON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEKOPONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00151409, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEKOPON השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dekopon (DEKOPON) מידע שוק

שווי שוק $ 8.97K$ 8.97K $ 8.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.97K$ 8.97K $ 8.97K אספקת מחזור 998.80M 998.80M 998.80M אספקה כוללת 998,804,072.627726 998,804,072.627726 998,804,072.627726

שווי השוק הנוכחי של Dekopon הוא $ 8.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEKOPON הוא 998.80M, עם היצע כולל של 998804072.627726. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.97K.