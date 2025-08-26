עוד על $SITCOM

$SITCOM מידע על מחיר

$SITCOM אתר רשמי

$SITCOM טוקניומיקה

$SITCOM תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

degenerative SITCOM סֵמֶל

degenerative SITCOM מחיר ($SITCOM)

לא רשום

1 $SITCOM ל USDמחיר חי:

$0.00054914
$0.00054914$0.00054914
-9.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
degenerative SITCOM ($SITCOM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:39:48 (UTC+8)

degenerative SITCOM ($SITCOM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02293002
$ 0.02293002$ 0.02293002

$ 0
$ 0$ 0

+0.13%

-9.74%

+40.84%

+40.84%

degenerative SITCOM ($SITCOM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $SITCOM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $SITCOMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02293002, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $SITCOM השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -9.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+40.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

degenerative SITCOM ($SITCOM) מידע שוק

$ 546.38K
$ 546.38K$ 546.38K

--
----

$ 546.38K
$ 546.38K$ 546.38K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,995,173.05
999,995,173.05 999,995,173.05

שווי השוק הנוכחי של degenerative SITCOM הוא $ 546.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $SITCOM הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999995173.05. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 546.38K.

degenerative SITCOM ($SITCOM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של degenerative SITCOMל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלdegenerative SITCOM ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלdegenerative SITCOM ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של degenerative SITCOMל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.74%
30 ימים$ 0+33.59%
60 ימים$ 0+493.75%
90 ימים$ 0--

מה זהdegenerative SITCOM ($SITCOM)

The first sitcom on the Solana chain. Starring characters from the Boys Club by Matt Furie. You can suggest any storyline in our Telegram channel using the /addtopic command. Currently, 10 preliminary scenes are available. Over time, we will expand the list of scenes and main characters.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

degenerative SITCOM ($SITCOM) משאב

האתר הרשמי

degenerative SITCOMתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה degenerative SITCOM ($SITCOM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות degenerative SITCOM ($SITCOM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור degenerative SITCOM.

בדוק את degenerative SITCOM תחזית המחיר עכשיו‏!

$SITCOM למטבעות מקומיים

degenerative SITCOM ($SITCOM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של degenerative SITCOM ($SITCOM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $SITCOM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על degenerative SITCOM ($SITCOM)

כמה שווה degenerative SITCOM ($SITCOM) היום?
החי $SITCOMהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $SITCOM ל USD?
המחיר הנוכחי של $SITCOM ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של degenerative SITCOM?
שווי השוק של $SITCOM הוא $ 546.38K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $SITCOM?
ההיצע במחזור של $SITCOM הוא 1000.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $SITCOM?
‏‏$SITCOM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02293002 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $SITCOM?
$SITCOM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $SITCOM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $SITCOM הוא -- USD.
האם $SITCOM יעלה השנה?
$SITCOM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $SITCOM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:39:48 (UTC+8)

degenerative SITCOM ($SITCOM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.