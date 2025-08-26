degenerative SITCOM ($SITCOM) מידע על מחיר (USD)

degenerative SITCOM ($SITCOM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $SITCOM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $SITCOMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02293002, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $SITCOM השתנה ב +0.13% במהלך השעה האחרונה, -9.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+40.84% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של degenerative SITCOM הוא $ 546.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $SITCOM הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999995173.05. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 546.38K.