DeGate (DG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.05124 $ 0.05124 $ 0.05124 24 שעות נמוך $ 0.051868 $ 0.051868 $ 0.051868 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.05124$ 0.05124 $ 0.05124 גבוה 24 שעות $ 0.051868$ 0.051868 $ 0.051868 שיא כל הזמנים $ 0.601878$ 0.601878 $ 0.601878 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0129632$ 0.0129632 $ 0.0129632 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.12% שינוי מחיר (1D) +0.95% שינוי מחיר (7D) -1.61% שינוי מחיר (7D) -1.61%

DeGate (DG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.051867. במהלך 24 השעות האחרונות, DG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.05124 לבין שיא של $ 0.051868, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.601878, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0129632.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DG השתנה ב +1.12% במהלך השעה האחרונה, +0.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DeGate (DG) מידע שוק

שווי שוק $ 20.08M$ 20.08M $ 20.08M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 51.87M$ 51.87M $ 51.87M אספקת מחזור 387.22M 387.22M 387.22M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DeGate הוא $ 20.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DG הוא 387.22M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.87M.