Deflationary USD מחיר היום

מחיר Deflationary USD (DUSD) בזמן אמת היום הוא $ 0.00025435, עם שינוי של 5.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DUSD ל USD הוא $ 0.00025435 לכל DUSD.

Deflationary USD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 184,618, עם היצע במחזור של 721.77M DUSD. ב‑24 השעות האחרונות, DUSD סחר בין $ 0.00022189 (נמוך) ל $ 0.00027538 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00145385, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00014097.

ביצועים לטווח קצר, DUSD נע ב +1.77% בשעה האחרונה ו -22.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Deflationary USD (DUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 184.62K$ 184.62K $ 184.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 184.62K$ 184.62K $ 184.62K אספקת מחזור 721.77M 721.77M 721.77M אספקה כוללת 721,768,439.903882 721,768,439.903882 721,768,439.903882

שווי השוק הנוכחי של Deflationary USD הוא $ 184.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DUSD הוא 721.77M, עם היצע כולל של 721768439.903882. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 184.62K.