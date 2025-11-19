Deflationary USD (DUSD) תחזית מחיר (USD)

קבל Deflationary USD תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה DUSD יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Deflationary USD % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Deflationary USD תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Deflationary USD (DUSD) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Deflationary USD ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2025. Deflationary USD (DUSD) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Deflationary USD ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0 בשנת 2026. Deflationary USD (DUSD) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של DUSD הוא $ 0 עם 10.25% שיעור צמיחה. Deflationary USD (DUSD) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של DUSD הוא $ 0 עם 15.76% שיעור צמיחה. Deflationary USD (DUSD) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של DUSD הוא $ 0 עם 21.55% שיעור צמיחה. Deflationary USD (DUSD) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של DUSD הוא $ 0 עם 27.63% שיעור צמיחה. Deflationary USD (DUSD) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Deflationary USD עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. Deflationary USD (DUSD) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Deflationary USD עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0 0.00%

2040 $ 0 107.89% הצג עוד לטווח קצר Deflationary USD תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0 0.41% Deflationary USD (DUSD) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורDUSDב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Deflationary USD (DUSD) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורDUSD , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Deflationary USD (DUSD) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורDUSD , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Deflationary USD (DUSD) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורDUSD הוא $0 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Deflationary USD מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 197.75K$ 197.75K $ 197.75K אספקת מחזור 721.66M 721.66M 721.66M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר DUSD העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, DUSD יש כמות במעגל של 721.66M ושווי שוק כולל של $ 197.75K. צפה DUSD במחיר חי

Deflationary USD מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בDeflationary USDדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלDeflationary USD הוא 0USD. היצע במחזור של Deflationary USD(DUSD) הוא 721.66M DUSD , מה שמעניק לו שווי שוק של $197,747 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 11.39% $ 0 $ 0 $ 0

7 ימים -26.83% $ 0 $ 0.000540 $ 0.000226

30 ימים -49.69% $ 0 $ 0.000540 $ 0.000226 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Deflationary USD הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 11.39% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Deflationary USD נסחר בשיא של $0.000540 ושפל של $0.000226 . נרשם שינוי במחיר של -26.83% . מגמה אחרונה זו מציגה אתDUSD הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Deflationary USD חווה -49.69% שינוי, המשקף בערך $0 לערכו. זה מצביע על כך ש DUSD עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Deflationary USD (DUSD) מודול חיזוי מחיר עובד? Deflationary USD מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של DUSDעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךDeflationary USD לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של DUSD , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Deflationary USD. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלDUSD . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלDUSD כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Deflationary USD.

מדוע DUSD חיזוי מחירים חשוב?

DUSD תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם DUSD כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, DUSD ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של DUSD בחודש הבא? על פי Deflationary USD (DUSD) כלי תחזית המחירים, המחיר DUSD הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 DUSD בשנת 2026? המחיר של 1 Deflationary USD (DUSD) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, DUSD יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של DUSD בשנת 2027? Deflationary USD (DUSD) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 DUSD עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של DUSD בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Deflationary USD (DUSD) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של DUSD בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Deflationary USD (DUSD) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 DUSD בשנת 2030? המחיר של 1 Deflationary USD (DUSD) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, DUSD יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי DUSD תחזית המחיר בשנת 2040? Deflationary USD (DUSD) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 DUSD עד שנת 2040. הירשם עכשיו