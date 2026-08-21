DeFinity מחיר היום

מחיר DeFinity (DEFX) בזמן אמת היום הוא $ 0.01473658, עם שינוי של 6.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DEFX ל USD הוא $ 0.01473658 לכל DEFX.

DeFinity כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,255,445, עם היצע במחזור של 153.08M DEFX. ב‑24 השעות האחרונות, DEFX סחר בין $ 0.01371811 (נמוך) ל $ 0.01473435 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.311176, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00158954.

ביצועים לטווח קצר, DEFX נע ב +0.45% בשעה האחרונה ו +21.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 536.89.

DeFinity (DEFX) מידע שוק

שווי שוק $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M נפח (24 שעות) $ 536.89$ 536.89 $ 536.89 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M אספקת מחזור 153.08M 153.08M 153.08M אספקה כוללת 171,516,755.0 171,516,755.0 171,516,755.0

שווי השוק הנוכחי של DeFinity הוא $ 2.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 536.89. ההיצע במחזור של DEFX הוא 153.08M, עם היצע כולל של 171516755.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.53M.