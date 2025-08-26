עוד על DNT

DNT מידע על מחיר

DNT מסמך לבן

DNT אתר רשמי

DNT טוקניומיקה

DNT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Definder Network סֵמֶל

Definder Network מחיר (DNT)

לא רשום

1 DNT ל USDמחיר חי:

$0.03576811
$0.03576811$0.03576811
-4.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Definder Network (DNT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:00:15 (UTC+8)

Definder Network (DNT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.03507444
$ 0.03507444$ 0.03507444
24 שעות נמוך
$ 0.03781682
$ 0.03781682$ 0.03781682
גבוה 24 שעות

$ 0.03507444
$ 0.03507444$ 0.03507444

$ 0.03781682
$ 0.03781682$ 0.03781682

$ 21.0
$ 21.0$ 21.0

$ 0
$ 0$ 0

+0.58%

-4.50%

-13.01%

-13.01%

Definder Network (DNT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03571053. במהלך 24 השעות האחרונות, DNT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.03507444 לבין שיא של $ 0.03781682, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DNTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 21.0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DNT השתנה ב +0.58% במהלך השעה האחרונה, -4.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Definder Network (DNT) מידע שוק

$ 182.16K
$ 182.16K$ 182.16K

--
----

$ 769.49K
$ 769.49K$ 769.49K

5.10M
5.10M 5.10M

21,548,097.0
21,548,097.0 21,548,097.0

שווי השוק הנוכחי של Definder Network הוא $ 182.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DNT הוא 5.10M, עם היצע כולל של 21548097.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 769.49K.

Definder Network (DNT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Definder Networkל USDהיה $ -0.00168625707128367.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDefinder Network ל USDהיה . $ -0.0066769906.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDefinder Network ל USDהיה $ +0.0056935047.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Definder Networkל USDהיה $ +0.0054100718449632.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00168625707128367-4.50%
30 ימים$ -0.0066769906-18.69%
60 ימים$ +0.0056935047+15.94%
90 ימים$ +0.0054100718449632+17.85%

מה זהDefinder Network (DNT)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Definder Network (DNT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Definder Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Definder Network (DNT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Definder Network (DNT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Definder Network.

בדוק את Definder Network תחזית המחיר עכשיו‏!

DNT למטבעות מקומיים

Definder Network (DNT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Definder Network (DNT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DNT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Definder Network (DNT)

כמה שווה Definder Network (DNT) היום?
החי DNTהמחיר ב USD הוא 0.03571053 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DNT ל USD?
המחיר הנוכחי של DNT ל USD הוא $ 0.03571053. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Definder Network?
שווי השוק של DNT הוא $ 182.16K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DNT?
ההיצע במחזור של DNT הוא 5.10M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DNT?
‏‏DNT השיג מחיר שיא (ATH) של 21.0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DNT?
DNT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DNT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DNT הוא -- USD.
האם DNT יעלה השנה?
DNT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DNT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:00:15 (UTC+8)

Definder Network (DNT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.