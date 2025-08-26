Defiant (DEFIANT) מידע על מחיר (USD)

Defiant (DEFIANT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DEFIANT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DEFIANTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0247008, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DEFIANT השתנה ב +0.67% במהלך השעה האחרונה, -7.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Defiant (DEFIANT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Defiant הוא $ 72.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DEFIANT הוא 999.83M, עם היצע כולל של 999825528.517502. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 72.18K.