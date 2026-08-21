Deepnets מחיר היום

מחיר Deepnets (DNET) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DNET ל USD הוא $ 0 לכל DNET.

Deepnets כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 50,439, עם היצע במחזור של 961.36M DNET. ב‑24 השעות האחרונות, DNET סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DNET נע ב -0.70% בשעה האחרונה ו +41.55% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Deepnets (DNET) מידע שוק

שווי שוק $ 50.44K$ 50.44K $ 50.44K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.44K$ 50.44K $ 50.44K אספקת מחזור 961.36M 961.36M 961.36M אספקה כוללת 961,364,285.364149 961,364,285.364149 961,364,285.364149

שווי השוק הנוכחי של Deepnets הוא $ 50.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DNET הוא 961.36M, עם היצע כולל של 961364285.364149. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.44K.