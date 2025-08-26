DeepCore AI (DPCORE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00114893 $ 0.00114893 $ 0.00114893 24 שעות נמוך $ 0.00131365 $ 0.00131365 $ 0.00131365 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00114893$ 0.00114893 $ 0.00114893 גבוה 24 שעות $ 0.00131365$ 0.00131365 $ 0.00131365 שיא כל הזמנים $ 0.01500379$ 0.01500379 $ 0.01500379 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00114893$ 0.00114893 $ 0.00114893 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.08% שינוי מחיר (1D) -7.88% שינוי מחיר (7D) -9.52% שינוי מחיר (7D) -9.52%

DeepCore AI (DPCORE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00115392. במהלך 24 השעות האחרונות, DPCORE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00114893 לבין שיא של $ 0.00131365, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DPCOREהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01500379, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00114893.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DPCORE השתנה ב -0.08% במהלך השעה האחרונה, -7.88% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DeepCore AI (DPCORE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,901.38 999,999,901.38 999,999,901.38

שווי השוק הנוכחי של DeepCore AI הוא $ 1.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DPCORE הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999901.38. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.15M.