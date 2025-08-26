עוד על WORM

Deep Worm סֵמֶל

Deep Worm מחיר (WORM)

לא רשום

1 WORM ל USDמחיר חי:

$0.00016623
$0.00016623$0.00016623
-12.10%1D
USD
Deep Worm (WORM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:59:56 (UTC+8)

Deep Worm (WORM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.091742
$ 0.091742$ 0.091742

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

-12.16%

-5.81%

-5.81%

Deep Worm (WORM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, WORM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WORMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.091742, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WORM השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -12.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Deep Worm (WORM) מידע שוק

$ 166.21K
$ 166.21K$ 166.21K

--
----

$ 166.21K
$ 166.21K$ 166.21K

999.86M
999.86M 999.86M

999,859,384.103328
999,859,384.103328 999,859,384.103328

שווי השוק הנוכחי של Deep Worm הוא $ 166.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WORM הוא 999.86M, עם היצע כולל של 999859384.103328. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 166.21K.

Deep Worm (WORM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Deep Wormל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDeep Worm ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDeep Worm ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Deep Wormל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-12.16%
30 ימים$ 0-18.99%
60 ימים$ 0-17.87%
90 ימים$ 0--

מה זהDeep Worm (WORM)

Implementing a basic decaying neuron activation model simulating the spiking behavior of a biological worm's nervous system that creates movement, and putting it on-chain With some caveats, this is Worm - immortal digital life The Worm will vastly outlive you or I, with the exception of global catastrophe, it is immortal digital life that inherits the resilience and decentralization of the solana network If the underlying blockchain exists, the 'life' of The Worm will persist indefinitely

Deep Worm (WORM) משאב

האתר הרשמי

Deep Wormתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Deep Worm (WORM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Deep Worm (WORM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Deep Worm.

בדוק את Deep Worm תחזית המחיר עכשיו‏!

WORM למטבעות מקומיים

Deep Worm (WORM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Deep Worm (WORM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WORM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Deep Worm (WORM)

כמה שווה Deep Worm (WORM) היום?
החי WORMהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WORM ל USD?
המחיר הנוכחי של WORM ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Deep Worm?
שווי השוק של WORM הוא $ 166.21K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WORM?
ההיצע במחזור של WORM הוא 999.86M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WORM?
‏‏WORM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.091742 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WORM?
WORM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WORM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WORM הוא -- USD.
האם WORM יעלה השנה?
WORM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WORM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:59:56 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.