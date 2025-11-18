Decrypting מחיר היום

מחיר Decrypting (DCRYPT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00347099, עם שינוי של 5.30% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DCRYPT ל USD הוא $ 0.00347099 לכל DCRYPT.

Decrypting כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 199,970, עם היצע במחזור של 57.61M DCRYPT. ב‑24 השעות האחרונות, DCRYPT סחר בין $ 0.0033548 (נמוך) ל $ 0.00370646 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01196398, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00207953.

ביצועים לטווח קצר, DCRYPT נע ב +0.87% בשעה האחרונה ו +1.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Decrypting (DCRYPT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Decrypting הוא $ 199.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DCRYPT הוא 57.61M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 347.10K.