Decimated (DIO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0029381 $ 0.0029381 $ 0.0029381 24 שעות נמוך $ 0.00308589 $ 0.00308589 $ 0.00308589 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0029381$ 0.0029381 $ 0.0029381 גבוה 24 שעות $ 0.00308589$ 0.00308589 $ 0.00308589 שיא כל הזמנים $ 0.58793$ 0.58793 $ 0.58793 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.86% שינוי מחיר (1D) -3.53% שינוי מחיר (7D) -3.47% שינוי מחיר (7D) -3.47%

Decimated (DIO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00294294. במהלך 24 השעות האחרונות, DIO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0029381 לבין שיא של $ 0.00308589, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DIOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.58793, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DIO השתנה ב -0.86% במהלך השעה האחרונה, -3.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Decimated (DIO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.94M$ 2.94M $ 2.94M אספקת מחזור 543.26M 543.26M 543.26M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Decimated הוא $ 1.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DIO הוא 543.26M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.94M.