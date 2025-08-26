עוד על DIO

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Decimated (DIO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:18:08 (UTC+8)

Decimated (DIO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0029381
$ 0.0029381$ 0.0029381
24 שעות נמוך
$ 0.00308589
$ 0.00308589$ 0.00308589
גבוה 24 שעות

$ 0.0029381
$ 0.0029381$ 0.0029381

$ 0.00308589
$ 0.00308589$ 0.00308589

$ 0.58793
$ 0.58793$ 0.58793

$ 0
$ 0$ 0

-0.86%

-3.53%

-3.47%

-3.47%

Decimated (DIO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00294294. במהלך 24 השעות האחרונות, DIO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0029381 לבין שיא של $ 0.00308589, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DIOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.58793, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DIO השתנה ב -0.86% במהלך השעה האחרונה, -3.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Decimated (DIO) מידע שוק

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

--
----

$ 2.94M
$ 2.94M$ 2.94M

543.26M
543.26M 543.26M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Decimated הוא $ 1.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DIO הוא 543.26M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.94M.

Decimated (DIO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Decimatedל USDהיה $ -0.000107819743214015.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDecimated ל USDהיה . $ -0.0000921923.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDecimated ל USDהיה $ +0.0001049549.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Decimatedל USDהיה $ -0.0005399847500318397.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000107819743214015-3.53%
30 ימים$ -0.0000921923-3.13%
60 ימים$ +0.0001049549+3.57%
90 ימים$ -0.0005399847500318397-15.50%

מה זהDecimated (DIO)

Fracture Labs is a team of veteran game developers who are creating an open world survival game with a blockchain based economy, called DECIMATED. The team is creating a 64km2 map in Unreal Engine 4, where players can choose to play a human citizen or a cyborg cop, and must compete with each other to earn cryptocurrency (DIO) in a massive persistent online world.

Decimated (DIO) משאב

האתר הרשמי

Decimatedתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Decimated (DIO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Decimated (DIO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Decimated.

בדוק את Decimated תחזית המחיר עכשיו‏!

DIO למטבעות מקומיים

Decimated (DIO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Decimated (DIO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DIO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Decimated (DIO)

כמה שווה Decimated (DIO) היום?
החי DIOהמחיר ב USD הוא 0.00294294 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DIO ל USD?
המחיר הנוכחי של DIO ל USD הוא $ 0.00294294. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Decimated?
שווי השוק של DIO הוא $ 1.60M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DIO?
ההיצע במחזור של DIO הוא 543.26M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DIO?
‏‏DIO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.58793 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DIO?
DIO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DIO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DIO הוא -- USD.
האם DIO יעלה השנה?
DIO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DIO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:18:08 (UTC+8)

